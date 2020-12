Twitter: los 5 tuits con más “Me Gusta” de 2020

Twitter ya empieza a recordar lo mejor del año como los tuits más retuiteados de 2020 y ha publicado en su blog los 5 tuits con más “Me Gusta” de 2020.

La muerte de destacadas personalidades así como las elecciones de Estados Unidos figuran entre los temas que se abordaron en los tuits con más “Me Gusta” de 2020.

Cuando el reconocido intérprete de Black Panther falleció, se generó un flujo de información que volvió tendencia a Chadwick Boseman. El tuit publicado desde su cuenta oficial anunciando su fallecimiento fue el que recibió más “Me Gusta” en 2020 con un total de 7.5 millones de likes.

El fallecimiento del deportista Kobe Bryant y su hija fue una tragedia ocurrida en el primer mes del año 2020. El tuit de Barack Obama al respecto fue el segundo con más “Me Gusta” de 2020.

Kobe era una leyenda en la cancha y recién estaba comenzando en lo que hubiera sido un segundo acto igualmente significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable , expresaba el tuit de Obama que tuvo 3.9 millones de likes.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020