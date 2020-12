Twitter: los 5 tuits más retuiteados en 2020

La red social Twitter dio a conocer los tuits más retuiteados de 2020, reflejando en qué se enfocó la atención de los tuiteros durante este año.

En el año 2020, las redes sociales fueron un espacio para conocer las últimas noticias sobre la pandemia, denunciar las muertes de afroamericanos a manos de las policías y comunicar las pérdidas de seres queridos.

El tuit más retuiteado de 2020 fue publicado en la cuenta oficial del actor Chadwick Boseman para anunciar que el protagonista de Black Panther había fallecido tras 4 años recibiendo tratamientos para el cáncer de colon que padecía.

Conocido por su papel de King T’Challa en el universo de Marvel, Boseman falleció en compañía de su esposa y familiares. El tuit de su muerte fue retuiteado 3.1 millones de veces y encabeza el conteo de los tuits más retuiteados de 2020.

Un tuit publicado por la banda BTS fue el segundo tuit más retuiteado de 2020. La agrupación surcoreana se abrió campo en 2020 a espectáculos en premiaciones fuera de sus fronteras como los MTV Video Music Awards y fueron nominados al Grammy 2021.

Un tuit donde un integrante de la banda canta una canción llamada Never Not fue retuiteado 1.6 millones de veces.

Never Not 💜 pic.twitter.com/Ag9oUTJvrN

A pesar de la pandemia, algunos encontraron en las cuarentenas y órdenes de permanecer en casa un espacio para el humor. Un tuit retuiteado 849.7 mil veces muestra a un títere “comiéndose los carros” que pasan por la ventana al estilo Pac-Man.

Las muertes de afroamericanos debido al racismo fue otro de los tópicos más virales de 2020. Un tuit que mostraba una lapidaria frase sobre el tema se hizo con 837.5 mil retuits. La frase decía: “dos virus mortales están matando a los estadounidenses: la COVID-19 y el racismo”.

What a headline pic.twitter.com/x8GGKL0VMc

El quinto tuit más retuiteado de 2020 pertenece a Andy Milonakis y habla sobre los astronautas que viajaron al espacio durante este año. Tuvo 797.8 mil retuits.

Congratulations to the Astronauts that left Earth today. Good choice

— Andy Milonakis (@andymilonakis) May 30, 2020