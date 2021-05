Twitter prueba nueva función para enviar dinero por la app, conoce todo sobre Tip Jar

Tip Jar es la nueva función que Twitter está probando y en la que las y los usuarios de la aplicación podrán enviar dinero, por eso, te contamos todo lo que se sabe sobre esta función.

El anuncio llegó este jueves, hace solo unas horas, por parte de la empresa con sede en California.

Desde su propia cuenta de Twitter, la empresa mostró cómo funcionará Tip Jar, que aún se encuentra en la fase de pruebas.

Mediante un GIF, Twitter explicó que, al lado del icono de mensajes, habrá uno más, mismo que dará las opciones de mandar dinero por “Bandcamp“, “Cash App“, “Patreon“, “PayPal” o “Venmo“.

En el mensaje de prueba, Twitter aclara que el usuario eligirá cuánta propina mandar, la cual está sujeta a las plataformas de los terceros, mencionados anteriormente, y que ninguna parte del dinero irá para Twitter.

Esta aplicación permitirá tener un “tarro de propinas” para que otros usuarios puedan pagar sin salir de la aplicación.

De acuerdo con Twitter, por el momento están poniendo la función a disposición de un grupo limitado de personas en todo el mundo que usan la plataforma en inglés, entre ellos, creadores, periodistas y organizaciones sin fines de lucro.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

Los usuarios de iOs podrán enviar dinero en efectivo y por los terceros mencionados anteriormente, mientras que los de Android, por el momento, solo tendrán acceso a propinas a través de Spaces.

Cuéntanos si ya has visto la nueva función Tip Jar de Twitter para enviar dinero y si crees que te será útil.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.



based on what we've learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things. 🧵