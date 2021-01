Después de que el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, perdiera las elecciones presidenciales frente al demócrata, Joe Biden, comenzó a publicar contenido en sus redes sociales con el fin de difamar los comicios.

La negativa de Trump por reconocer la victoria de Biden, sus seguidores comenzaron a manifestarse con el fin de que anularan las elecciones en algunos estados como Texas. Situación que orilló a plataformas como Twitter y Facebook a censurar contenido del republicano a que hiciera alusión a noticias falsas o sin pruebas sobre la elecciones presidenciales del 2020.

Este miércoles 6 de enero de 2021, mientras se llevaba a cabo la certificación de los próximos presidente y vicepresidente de Estados Unidos, manifestantes proTrump invadieron el Congreso e interrumpieron la sesión.

Ante los hechos, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que el vicepresidente, Mike Pence, no pudo detener las nuevas designaciones, pues él estuvo presente en la sesión.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!”, decía el tuit.

La red social argumentó que “este tuit no podrá ser comentado, retuiteado o darle ‘me gusta’ por un riesgo de generar mayor violencia”.

Por su parte, Facebook y Youtube bajaron un video de las respectivas cuenta de Donal Trump, donde el presidente expresaba “amor” por sus simpatizantes que invadieron el Congreso. El video consiguió más de 150 mil likes en cuestión de segundos.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021