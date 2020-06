La pelea más importante en la historia del boxeo británico se cocina a fuego lento, pero ya cuenta con los dos principales ingredientes, Anthony Joshua y Tyson Fury, dos campeones de peso completo que dan la sazón perfecta para un platillo que se disfrutará hasta 2021.

Este miércoles, el agente de Joshua, Eddie Hearn, dio un adelanto de la noticia que más tarde confirmó el próximo rival de su representado.

«Es justo decir que (Joshua y Fury) están de acuerdo con respecto a los términos financieros de la pelea. Hemos estado hablando con MTK (equipo que maneja a Fury), dándoles la garantía de que aprobamos todos los detalles”, comentó Hearn a Sky Sports.

Antes de que este magno evento se lleve a cabo, Tyson Fury tiene un compromiso pendiente, la tercera pelea con Deontay Wilder, a quien le quitó el cinturón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Es oficial, Fury vs Joshua, acordada para el próximo año. Primero tengo que aplastar a Deontay Wilder, luego aniquilaré a Anthony Joshua. Muchas gracias a Daniel Kinnerhan por hacer esto posible” declaró el Fury a través de su cuenta de Twitter.

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS

MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 10, 2020