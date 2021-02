Hace algunos días, se reveló un video donde se veía a un hombre agredir a una abuelita de 95 años, el cual fue tomado por unos vecinos y que encendió las redes sociales por la forma violencia utilizada contra la adulta mayor.

Esto provocó cualquier tipo de reacciones, de inmediato, autoridades se trasladaron al lugar de los hechos y confirmaron que la abuelita había recibido maltrato físico y psicológico por parte de uno de sus hijos.

¿Dónde ocurrió la agresión a la abuelita de 95 años?

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Tlalpan de la CDMX, el video causó indignación en Internet y de inmediato se ubicó al sujeto que agredió a la abuelita.

“Se los pido, que se pueda sacar a esta señora de este infierno en el que vive, para que las autoridades hagan algo”, se lee en la publicación original que de inmediato se viralizó.

La Fiscalía de la CDMX ya ubicó al hombre que golpeó a su madre de 95 años y se trata de Miguel Ángel “N”, de 62 años de edad, el cual también fue identificado por familiares cercanos a la abuelita.

¿Quién es la abuelita agredida por su hijo?

La abuelita la identificaron como la señora Lorenza, y no era la primera vez que la agredían, pues en ocasiones anteriores la vieron con moretones.

Una vez que Miguel Ángel N. se dio cuenta del video, decidió huir antes de que lo arrestaran y llevaran ante el Ministerio Público.

Ahora, elementos de la Fiscalía lograron dar con el paradero de Miguel Ángel N., y aunque familiares y vecinos declararon ante el Ministerio Público, el sujeto no fue detenido por haber agredido a doña Lorenza.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, dijo en una conferencia de prensa virtual que la dependencia ya tiene grandes avances con la investigación del caso de la señora Lorenza.

Mientras definen si detendrán o no a Miguel Ángel N., la abuelita ya cuenta con el apoyo y respaldo de varias instituciones que asisten a adultos mayores.

Miguel Ángel N. dio dirección del domicilio donde lo pueden localizar mientras sigue el proceso por el delito de violencia familiar en agravio de una persona adulta mayor, carpeta que la dependencia inició hace unos días.

Por su parte, la FGJCDMX tampoco dio a conocer la razón por la que no se detuvo al infractor y todo parece indicar que Miguel Ángel “N” no cuenta con una acusación en su contra y las autoridades no pudieron arrestarlo.