Ubisoft: Reportan toma de rehenes en instalaciones de Montreal, Canadá

Autoridades de Montreal, Canadá, advirtieron de una posible toma de rehenes en las instalaciones de Ubisoft, luego de que un operativo se desplegará alrededor de las oficinas.

No se sabe con certeza si hay un grupo armado dentro de las instalaciones, pero los mismos empleados comenzaron a Twittear que se encuentran bien y no entienden tampoco la situación.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada. Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C

En un segundo mensaje, la Policía de Montreal aseguró que todo surgió de una llamada al 911, por lo que comenzó la movilización de cuerpos policiacos alrededor de las oficinas de la empresa de videojuegos.

Las autoridades detallaron que no hay personas heridas, algunos policías están en el sitio y están comprobando la llamada.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020