En Praga, el primer ministro checo Andrej Babis recibió la vacuna al amanecer del 27 de diciembre y señaló: “No hay nada que temer”. En Roma, cinco médicos y enfermeros se sentaron en un semicírculo en el hospital de enfermedades infecciosas Spallanzani para recibir sus dosis.

El ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, dijo afuera del hospital que la campaña coordinada de la UE era una señal de esperanza para el continente. No obstante agregó que la gente aún no debe bajar la guardia y debe seguir cuidándose durante varios meses más.

La llegada de las vacunas representa un rayo de esperanza en la lucha del continente contra la peor crisis de salud en un siglo. Desde el viernes comenzó a llegar a los hospitales desde una fábrica en Bélgica.

El bloque se vio afectado por algunos de los primeros epicentros del virus, incluido en Italia y España. Otros países miembros, como República Checa, eludieron lo peor de la pandemia al inicio, pero sus sistemas de salud estuvieron a punto de colapsar en el otoño.

En total, la UE ha registrado por lo menos 16 millones de casos de coronavirus y más de 336,000 decesos, cifras altas que los expertos concuerdan son menores a las reales debido a infecciones que no se han reportado y a una cantidad limitada de pruebas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó un video en el que celebraba la distribución de la vacuna, señalando que era un “conmovedor momento de unidad”.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020