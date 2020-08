La UFC 252 que se llevará a cabo en el UFC Apex de las vegas este sábado 15 de agosto reúne una vez más a dos de los mejores peleadores de peso pesado en la historia de la competencia, Stipe Miocic y Daniel Cormier.

Con una reanudación de sus actividades exitosa en medio de la pandemia por coronavirus, UFC tendrá como combate estelar a Stipe Miocic defendiendo su título de peso pesado frente al retador Daniel Cormier.

En los dos enfrentamientos anteriores entre este par de colosos, Cormier noqueó brutalmente a Stipe en el primer round en julio de 2018. En agosto de 2019 Stipe Miocic recuperó el cinturón con un KO sobre Daniel en el cuarto asalto.

Cormier, de 41 años, aseguró que se retirará después de esta tercera edición de la pelea, sin importar cuál sea el resultado.

Un aliciente para Daniel es que podría retirarse como el mejor campeón de pesos pesados en la historia de la UFC si derrota a Miocic, quien prometió muy seguro que ganará el combate.

En la pelea coestelar, se enfrentarán el invicto peso gallo Sean O´Malley y el aguerrido Marlon Vera.

UFC 252: Stipe Miocic vs. Daniel Cormier, horario, cómo y dónde ver la pelea en Estados Unidos

¿Cuándo es la pelea?

Sábado 15 de agosto

¿A qué hora es el la pelea?

-Primeras preliminares: 7:00 p.m. ET/ 4:00 p.m. PT

-Preliminares: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. hora PT

-Tarjeta principal PPV: 10:00 p.m. ET | 7:00 p.m. PT

–Miocic vs. Cormier 3: 12:15 a.m. ET | 9:15 PT (aprox.)

¿Dónde es la pelea?

UFC Apex, Las Vegas

¿Dónde ver la pelea en vivo?

En Estados Unidos, las primeras preliminares comienzan a las 7:00 p.m. ET en UFC Fight Pass. Las preliminares continuarán exclusivamente en ESPN y ESPN + a las 8:00 p.m. ET. A partir de ahí, la tarjeta principal de pago por evento de ESPN + comienza a las 10:00 p.m. ET

¿Cuánto cuesta el pago por evento de UFC 252: Stipe Miocic vs. Daniel Cormier?

Precio pago por evento (Estados Unidos): $ 64.99

UFC 252 ESPN (suscripción anual): $ 84.98