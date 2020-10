Los fans de James Bond tendrán que esperar un poco más para el estreno de la nueva película del súper agente, ya que volvió a ser aplazado debido a la pandemia del COVID-19.

“I just said, ‘I can’t do an impression of something that’s gone before’.” Daniel Craig talks reinventing Bond in Episode One of NO TIME TO DIE: The Official James Bond Podcast. Download now! https://t.co/sOeSQloW6b pic.twitter.com/h50he4mDuy — James Bond (@007) September 30, 2020

¿Quién confirmó que la nueva entrega de James Bond vuelve a aplazarse?

El estreno de la próxima entrega de las aventuras del célebre espía, “No Time To Die” (“Sin tiempo para morir”), quedó aplazada para otra nueva fecha sin confirmar por la distribuidora.

“MGM, Universal y los productores de Bond anunciaron hoy que el lanzamiento de ‘No Time To Die’, será aplazado al 2 de abril de 2021”, se lee en la cuenta de Twitter oficial de la película.

Esta película, cuyo estreno mundial estaba previsto en un inicio el 31 de marzo en Londres, tenía como fecha próxima de estreno el 12 de noviembre, pero los productores lo dejarán para una fecha posterior para que no afecte en sus ganancias.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 — James Bond (@007) October 2, 2020

¿Por qué cambiaron de fecha de nueva cuenta?

Una razón por la que el estreno se aplaza de nueva cuenta se debe al incremento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos, cifras que no permitirían la apertura de salas de cine.

Inglaterra es el país más golpeado de Europa con más de 42.000 muertos, cifra que daría marcha atrás a la reapertura de shows y espectáculos.

“Comprendemos que este atraso decepcionará a nuestros fans, pero estamos impacientes por compartir ‘No Time To Die’ el año que viene”, añadió la producción en un segundo tuit.

We understand the delay will be disappointing to our fans but we now look forward to sharing NO TIME TO DIE next year. — James Bond (@007) October 2, 2020

¿Cuál es la trama de este nuevo filme de James Bond?

La trama se basa en que Daniel Craig vuelve a vestir el traje de agente secreto, James Bond dejó sus actividades y la pasa bien en una isla del Caribe donde disfruta de la vida.

Después, todo cambia cuando su viejo amigo de la CIA, Felix, quien le pide ayuda para emprender una nueva aventura.

Watch the official video for Billie Eilish’s theme song for #NoTimeToDie https://t.co/75UjNTfvzC — James Bond (@007) October 1, 2020

Recordemos que Rami Malek, quien en 2019 se alzó con el Óscar de mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury, es el villano de este nuevo filme.