Último tweet de Chadwick Boseman, el más exitoso en la historia

El fin de semana pasado, Chadwick Boseman dijo adiós a este mundo. Los fans del actor y de Marvel quedaron en shock ante la noticia y personalidades del mundo de la farándula, deportivo y hasta políticos rindieron homenaje al actor.

Boseman, quien tenía apenas 42 años antes de fallecer tras una lucha de cuatro años contra el cáncer de colon, fue un incansable luchador y un actor comprometido con cada papel que hizo.

Desde encarnar a Jackie Robinson, después a James Brown y hasta saltar a la fama mundial con el traje de Black Panther, Boseman siempre estuvo a la altura de sus papeles y el público lo reconoce.

Una vez que se confirmó la muerte de Chadwick Boseman, la familia del actor colocó un posteo donde envió un mensaje a sus fans y confirmó el deceso del actor.

De inmediato, el contenido comenzó a viralizarse y llegó a 7.5 millones de Me Gusta en cuestión de horas.

Ante esta ola de reacciones, Twitter confirmó que este posteo es el más querido y exitoso en la historia de la plataforma, un gesto que confirma el poder y la presencia que tenía el actor en el mundo del entretenimiento.

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020