Cedrick Harshaw se encontraba en una tienda de conveniencia cuando fue asesinado a tiros sin aparente motivo.

El joven de 18 años fue acribillado en el área de Sawmills en el condado de Caldwell, según dijeron miembros de la familia al Canal 9.

El tiroteo ocurrió en The Market Basket junto a la autopista 321-A.

Harshaw fue trasladado de urgencia al hospital, pero luego murió.

La madre de Harshaw, Dawn Davenport, reveló que su hijo se peleó en la tienda y se desató un tiroteo.

“Amo a mi hijo”, dijo Davenport.

“Solo tenía 18 años”, recalcó.

Davenport dijo que ella y sus dos hijos estaban allí para cargar gasolina.

Según su versión, tres desconocidos se acercaron a ellos dentro de la tienda.

Cedrick Harshaw’s mother was with him when he was shot and killed after a fight at Sawmills gas station. There was an exchange of gunfire. The mother said she tried defend her son. She said the Caldwell County SO took one of the men away. pic.twitter.com/EhaW6FR78w

— Ken (@kenlemonWSOC9) January 5, 2021