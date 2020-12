Un agente de Carolina del Norte herido en un accidente nocturno ocurrido el Día de Acción de Gracias murió cinco días después.

La Oficina del Alguacil del condado de Nash dice que el oficial Jared Allison había estado hospitalizado en el Centro Médico Vidant desde el accidente del jueves 26 de noviembre y murió el martes 1ro de diciembre por la noche.

Allison estaba trabajando el Día de Acción de Gracias como parte de la participación de la oficina del alguacil en la Campaña de Acción de Gracias del Programa de Seguridad Vial del Gobernador de Carolina del Norte.

El incidente

Según una declaración anterior de la Oficina del Alguacil del condado de Nash, Allison intentaba detener una motocicleta en la US 301 cuando se vio involucrado en un accidente con otro vehículo no relacionado en la intersección de May Drive.

Su vehículo patrulla rodó varias veces antes de que las autoridades dijeran que se detuvo en la mediana. Los que estaban en el segundo vehículo fueron llevados a un hospital local y dados de alta sin lesiones importantes, dicen las autoridades.

El alguacil Keith Stone dijo: Les pedimos a todos que mantengan a la familia de Jared, así como a nuestros ayudantes en sus oraciones, mientras todos lamentamos la pérdida de un héroe que hizo el mayor sacrificio mientras servía a los ciudadanos del condado de Nash .

Allison deja atrás a su familia

Allison sirvió en la oficina del alguacil durante 2.5 años y fue asignada al equipo de tráfico. Fuera del trabajo, los funcionarios dicen que el veterano del ejército de Estados Unidos era un ávido amante y salvador de los animales.

El joven de 26 años deja atrás a su esposa Brenae Allison, su hijo Colt Michael Allison de 9 años y sus padres Scott Allison y Angela McClellan.

El alcalde de Rocky Mount, Sandy Roberson, emitió la siguiente declaración:

Es con gran tristeza que me enteré del fallecimiento del diputado Allison. Él estuvo sirviendo a nuestra comunidad hasta el final mientras velaba por nuestra seguridad mientras celebramos el Día de Acción de Gracias. Ahora debemos cuidar a su esposa e hijo mientras comienzan a aprender para navegar los próximos días sin él. Mi corazón está con ellos. Por favor, únase a mí para apoyarlos, consolarlos y mantenerlos en nuestros pensamientos y oraciones .

La Oficina del Alguacil del condado de Nash dice que los arreglos para el funeral están pendientes.