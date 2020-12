Los casos de coronavirus en Carolina del Norte, incrementan pese a las medidas extremadas tomadas por el gobernador Roy Cooper.

Aún así, hay gente que se rehusa a acatar las normas impuestas para evitar contagios, alegando que limitan sus derechos.

Los expertos en salud del condado de Mecklenburg han estado instando a las personas a no reunirse en grandes grupos.

Esto, debido a que ya que ha habido un aumento en los casos de COVID-19, sobre todo en esta época de fiestas.

Pero a pesar de las constantes peticiones por respetar las órdenes, durante el fin de semana pasado, varias personas se reunieron.

Una buena cantidad se citó para ver el futbol americano en un bar deportivo de Charlotte.

De hecho, un video obtenido por Queen City Nerve evidenció la aglomeración en el Clutch Kitchen and Pour House durante el juego de football universitario.

El video muestra incluso a los empleados detrás de la barra sin mascarillas, ni distanciamiento social.

La publicación ha ganado mucha interacción en las redes sociales con cientos de comentarios.

Here is what has been going on at Clutch Kitchen & Pour House today. Note that no employees are wearing masks as the business encourages people to pack out their space under the state’s strict COVID restrictions. pic.twitter.com/4Y6nGpNYMf

— Justin LaFrancois (@lafrancois_j) December 19, 2020