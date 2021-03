Un camión que transportaba un peligroso material chocó en la I-95 provocando un accidente.

Como consecuencia, se espera que la I-95 en el condado de Cumberland, Carolina del Norte esté cerrada durante varias horas después del incidente.

Las autoridades dijeron que el camión transportaba un compuesto de uranio radiactivo y se estrelló este miércoles 31 de marzo por la mañana.

Según NCDOT, el accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana.

Por ende, se espera que el cierre dure hasta las 5:35 de la tarde, aproximadamente.

Según la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte en la escena aún se pueden ver partes del accidente.

Dicho incidente involucró a un camión que transportaba hexafluoruro de uranio, mismo que puede usarse para producir combustible para plantas de energía nuclear.

La Patrulla de Carreteras está aún en la escena evacuando a los conductores y alejándolos del lugar.

Según la Patrulla de Carreteras, el complejo no tiene fugas, pero están preocupados por la dirección del viento.

Según The Emergency Response Guidebook: A Guidebook for First Responders, la radiación de la sustancia química presenta un riesgo mínimo.

Pues ni los trabajadores del transporte, ni el personal de respuesta a emergencias y el público durante los accidentes de transporte corren riesgo.

Se pidió a los conductores en dirección norte que deben usar la salida 55 hacia Murphy Road y girar a la izquierda en Murphy Road.

