Un candidato llamado Adolf Hitler ganó elecciones en Namibia

Un raro acontecimiento generó reacciones en las redes sociales: un candidato llamado Adolf Hitler ganó elecciones locales en Namibia.

Su primer y segundo nombre son Adolf Hitler, mientras que su apellido es Uunona y ganó elecciones para ser concejal del distrito electoral de Ompundja, en el país africano de Namibia.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

Uunona es parte del partido Organización Popular de África Suroccidental (SWAPO, por sus siglas en inglés) y obtuvo el 84% de los votos en su distrito.

El político que lleva el nombre del dictador alemán obtuvo una victoria de 1,196 votos. Su elección fue motivo de distintos comentarios en las redes sociales.

The Regional Council Election Results in Oshana Region. 👇 👇 #NamVotes2020 pic.twitter.com/K7vpTbbiW0 — Electoral Commission of Namibia (@ECN_Namibia) November 27, 2020

En una entrevista al diario alemán Bild, el hombre bromeó sobre su elección: Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora (…). No significa que luche por dominar el mundo . Sin embargo, con rostro serio le declaró al diario alemán Mi padre me puso el nombre de este hombre. Probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler .

Reacciones sobre el Adolf Hiltler de Namibia