“Un diagnóstico de cáncer no es una sentencia sino una oportunidad para reinventarse”

Corría el mes de diciembre del 2016 cuando María Auxiliadora Ramírez de Rivas sintió una bolita bajo el brazo. Gracias a sus años como intérprete médica, supo que tenía que ser revisada inmediatamente, ante el temor de tener cáncer tuvo la oportunidad de ser vista por un profesional de la salud, quien le realizó múltiples análisis.

Así pasaron varias semanas sumida en la incertidumbre. Finalmente en febrero le dieron un diagnóstico que cambiaría su vida: Tenía un cáncer de seno grado 4, con metástasis en la zona linfática y los pulmones.

Los médicos le explicaron que el cáncer que afectaba su cuerpo era de origen hormonal. María no quizo hacerse la quimioterapia sino que optó por un tratamiento experimental que incluía bloqueo de hormonas, en el Levine Cancer Institute de Atrium Health.

Me explicaron que con este tratamiento la probabilidad de supervivencia era entre el 5 y el 12. Les dije que yo sería una de las sobrevivientes , aseguró María a La Noticia.

La vida de esta mujer ha estado llena de cambios, estudió leyes en su natal Venezuela, se mudó a Estados Unidos, fue intérprete legal y médica, trabajó en el sector financiero, y ahora enfrentaba una dura batalla.

El 4 de mayo del 2017 comenzó con el tratamiento, renunció a su trabajo, y decidió estudiar todo lo que pudo sobre el cáncer.

“La vida te cambia cuando ocurren circunstancias buenas y no tan buenas, así que me di dos días para llorar y supe que o me victimizaba o reinventaba mi vida“, menciona.