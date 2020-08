Un distrito escolar de Carolina del Sur reporta casi 4,000 computadoras robadas

Un distrito escolar de Carolina del Sur informará a la policía sobre 4,000 computadoras robadas. El distrito escolar público del condado de Greenville ha estado tratando de recuperar las Chromebooks desde junio.

Las Chromebooks cuestan individualmente alrededor de 300 y valen un total combinado de 1.19 millones.

Las 4,000 computadoras robadas

El portavoz de las Escuelas del Condado de Greenville, Tim Waller, dijo a The Post and Courier que inicialmente faltaban 4,992 computadores. Los padres de los niños que no pudieron devolver las computadoras al final del año escolar han sido contactados varias veces, dijo Waller.

Estas familias han sido contactadas cinco o seis veces por teléfono, correo electrónico y con visitas a sus hogares, dijo Waller.

Esfuerzos de recuperación lograron traer 800 computadoras a la escuela. Las familias informaron que 208 adicionales fueron perdidas o robadas.

Waller dice que hora tienen que presentar un reclamo de seguro. La única forma en que se aceptará es si las máquinas han sido reportadas como perdidas o robadas a las fuerzas del orden.

Informaremos cualquier información necesaria para recuperar nuestros dispositivos,” dijo Waller. “Eso puede incluir los nombres de los padres.

Para mas noticias locales y en español, visite a La Noticia.