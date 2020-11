Un incendio abrasador aterrorizó un edifico de apartamentos en el sur de Charlotte unas horas después del Día de Acción de Gracias.

Alrededor de 15 de familias se vieron obligadas a evacuar sus hogares después de que estalló un peligroso incendio dentro de un edificio de apartamentos este viernes 27 de noviembre por la madrugada.

Ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en Falls Creek Lane, cerca de las carreteras East Woodlawn y Scaleybark.

Los bomberos dijeron que nadie resultó herido en el incendio, pero 15 familias —incluidos 20 adultos, 8 niños y varias mascotas— fueron desplazadas.

Update 2 Alarm Structure Fire; 1100 Falls Creek Ln; 15 families displaced that includes 20 adults, 8 children & various pets; @CFD_Alarm received multiple 911 calls reporting the fire; working smoke alarms alerted occupants; @CMPD assisted with evacuation by knocking on doors pic.twitter.com/OTiMfDlaVc

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 27, 2020