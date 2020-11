Un juez de Pensilvania acepta la solicitud de la campaña de Trump de observar, de cerca, a los trabajadores electorales de Filadelfia mientras procesan las boletas restantes por correo.



La jueza Christine Fizzano Cannon revocó una decisión de la corte inferior y concluyó que “todos los candidatos, observadores o representantes de candidatos pueden estar presentes en el proceso de escrutinio…y poder observar todos los aspectos del proceso de escrutinio dentro de los 6 pies, mientras se adhieren a todos los protocolos COVID-19, incluido el uso de máscaras y el mantenimiento del distanciamiento social”.

¿Victoria masiva? No. No nos importa si sus observadores están a 18 pies o 15 pies o 6 pies, siempre que los funcionarios electorales puedan hacer su trabajo , tuiteó el portavoz de Biden, Bill Russo, el jueves.

