Hace más de un año, un tweet del lindero ofensivo Russell Okung fue tomado con humor alrededor de la NFL.

Pero aquello que parecía una broma es ahora una realidad.

Okung escribió en Twitter el 13 de mayo de 2019 que quería que su salario se pagara en bitcoin, un tipo de moneda digital.

Pay me in Bitcoin. — russ (@RussellOkung) May 14, 2019

Ahora, recién indicó que su deseo se había cumplido.

“Pagado en Bitcoin”, escribió en Twitter.

Su sueño de criptomonedas, vuelto realidad

Okung recibió la mitad de su salario base de 13 millones de dólares para la temporada 2020 en bitcoin.

Así lo reveló un comunicado de prensa de Strike, una compañía que ayuda a los usuarios a convertir dinero tradicional en criptomonedas.

El jugador de los Carolina Panthers es el primer jugador en la historia de la liga en recibir parte de su cheque en forma de moneda digital.

Según el comunicado de prensa, Okung presionó tanto a los Panthers como a su antiguo equipo, Los Angeles Chargers, para que le pagaran en bitcoins.

Los Panthers finalmente pagaron al tackle de 32 años en moneda tradicional, pero luego a través de Strike, lo convirtió en bitcoin.

Defensor de bitcoins

Veterano de 11 años y dos veces galardonado con el Pro Bowl, Okung ha sido durante mucho tiempo un defensor de esta moneda.

Se trata de un tipo de moneda digital inventada hace más de una década.

La moneda se cambia mediante un tipo de sistema de registro público llamado blockchain, que elimina la necesidad de intermediarios como bancos.

Okung comparó el bitcoin con “oro digital” al compartir un un artículo de opinión de 2019 para Coindesk, un sitio web que informa sobre monedas digitales.

Sin intermediarios, dijo

“Ninguna entidad lo posee ni lo controla”, escribió.

“Bitcoin está socavando el status quo de los intermediarios”, insistió.

“No más bancos, no más administradores de dinero, no más gobiernos que le digan lo que puede y no puede hacer con su dinero”, abundó.

La selección de primera ronda de Oklahoma State en 2010, ha ganado más de 108 millones de dólares en su carrera en la NFL hasta la fecha, según Spotrac.

Se convertirá en agente libre esta temporada baja.

Por lo pronto, desafió a los bancos en plena capital bancaria en Carolina del Norte.