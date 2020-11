En las entrañas del Great Smoky Mountains National Park se vivió un fenómeno natural poco usual cuando un terremoto sacudió sus rutas de senderismo.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ocurrió en lo profundo del parque alrededor de las 9:08 de la mañana del miércoles y se produjo en el lado de Tennessee del parque.

El movimiento telúrico registró una magnitud leve de 2.4 grados, informó el USGS.

Pero tanto las personas en Tennessee como en Carolina del Norte informaron haber sentido el terremoto, algunos hasta a 16 millas de distancia, de acuerdo con el USGS.

El epicentro estuvo centrado casi 6 millas debajo de la superficie, 1 milla al este de Mount Le Conte y al sur de las áreas de Brushy Mountain Trail y Porters Creek Trail, describió el Servicio de Parques Nacionales en una publicación de Facebook.

Mount LeConte tiene una elevación de 6.595 pies y es el tercer pico más alto del parque nacional, detrás de Clingmans Dome y Mount Guyot.

No se reportaron daños en el parque, dijeron las autoridades.

“The Smokies es un área de actividad geológica moderada, con uno a tres terremotos menores que ocurren anualmente en la región“, dijo el Servicio de Parques Nacionales en su publicación de Facebook.

“Hasta la fecha, ninguno de estos movimientos ha causado un impacto adverso en los visitantes o las instalaciones del parque”, continuó el comunicado del parque.

