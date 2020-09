Un mitin de Trump en el condado de Alamance se vuelve racista

Durante el fin de semana, un mitin de Trump en el condado de Alamance se convirtió rápidamente en un mitin del poder blanco.

Mitin de Trump se vuelve racista

Se escuchó a los partidarios del presidente Donald Trump gritar “f— vidas negras” y “poder blanco” durante un desfile por el condado de Alamance.

Here’s a different guy yelling “white power”. Alamance racists really turned out today for their hero Trump. pic.twitter.com/C6UH3x2FS7 — megan squire (@MeganSquire0) September 19, 2020

El Partido Demócrata de Carolina del Norte señaló que los representantes Dennis Riddell y Stephen Ross no han denunciado el obvio racismo y odio presentados en este evento.

Si los representantes Ridell y Ross no apoyan los valores aquí presentados, deberían denunciarlos rápida y públicamente, dijo El Partido Demócrata de Carolina del Norte en un comunicado.

Eric Henry, candidato demócrata por el Distrito 64 de la Cámara, denunció a los representantes por guardar silencio sobre este evento.

Los miembros de nuestra comunidad nunca deben defender el odio o la división; nuestros representantes tampoco deberían, dijo Henry.

Nuestros Representantes prestaron juramento de proteger y servir. El representante Riddell debe denunciar públicamente este odio y comprometerse a representar a todos en el condado de Alamance.

Ricky Hurtado, candidato demócrata por el Distrito 63 de la Cámara de Representantes también criticó a los representantes.

No estoy aquí para emitir un juicio sobre lo que hay en el corazón del Representante Ross, pero si no se atreve a condenar total y claramente este racismo, no es apto para servir a nuestra comunidad, dijo Hurtado.

No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en el condado de Alamance; desafortunadamente, Stephen Ross no parece estar de acuerdo

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.