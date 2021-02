Twitter es una plataforma que tiene un nivel de conversación único, no hay otra plataforma que tenga más comentarios o forme trendings como la App del pajarito y ese valor es importante para cualquier mercado.

No importa en qué industria estés, Twitter te dará el feedback de algo que estás buscando, a cualquier nivel, desde el más simple en un sólo Tweet, hasta algo más complejo desplegado a través de los famosos hilos.

Por otra parte, han aparecido plataformas de pago como Patreon y OnlyFans, a través de las cuales los usuarios pueden suscribirse a determinados perfiles y pagar por acceder a diferentes contenidos exclusivos.

Estos servicios indudablemente incrementan los números y cuentas bancarias de los dueños de las cuentas de Twitter, aunque mucho se ha criticado porque muchas de esas cuentas están dedicados a servicios de pornografía.

Ante esto, Twitter se alista para entrarle de lleno a dicho rubro con su proyecto llamado Super Follows, el cual se acaba de anunciar en el Virtual Analyst Day.

Twitter has just announced 'Super Follows' 👀

Users will be able to monetize their content, with exclusive Tweets for Super Followers… pic.twitter.com/N93jfefvub

— DEXERTO.COM (@Dexerto) February 25, 2021