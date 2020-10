Las personas que han perdido su trabajo y están atrasadas con el pago de la renta debido a COVID-19 pueden solicitar un nuevo programa que las ayude a permanecer en sus hogares y evitar los desalojos.

“House Wake!”: programa de prevención de desalojo por COVID-19

El programa “House Wake!” del condado de Wake cubrirá la mitad del alquiler atrasado de una persona de marzo a diciembre de este año. A cambio, los propietarios también deben ofrecer un descuento del 25% en el alquiler de enero a marzo de 2021 y aceptar no perseguir el desalojo.

Si el arrendador no está de acuerdo con esos términos, el residente recibirá apoyo gratuito de Legal Aid of North Carolina. Si el inquilino y el propietario no pueden llegar a un acuerdo después de la ayuda de Legal Aid, el condado de Wake ayudará a reubicar al residente.

“Un hecho es claro, muchas de las vidas de nuestros residentes se han visto gravemente afectadas por el COVID-19”, dijo el presidente de los comisionados del condado de Wake, Greg Ford, a The News & Observer.

¿De dónde viene el dinero?

Aproximadamente 3,000 hogares podrían recibir ayuda a través del programa, dijeron funcionarios del condado de Wake en una conferencia de prensa. El programa está financiado con $17 millones a través de la asignación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) del Condado de Wake.

¿Cómo se puede solicitar ayuda?

Si está interesado en solicitar ayuda económica para la prevención de desalojos, puede solicitar:

Visitando Wake.gov

Llamando al 919-899-9911

Enviando un correo electrónico a housing@telamon.org.

Los residentes son elegibles si:

Son inquilinos que residen legalmente en el condado de Wake;

Tienen un contrato de arrendamiento en Carolina del Norte;

Han sido afectados económicamente durante el período de la pandemia de COVID-19 del 13 de marzo hasta el presente, lo que resultó en la pérdida de ingresos y la imposibilidad de pagar el alquiler; y

No reciben ninguna otra forma de pago de asistencia para el alquiler, como Vales de elección de vivienda – Sección 8, o viviendas para personas mayores o para discapacitados con subsidios de asistencia para el alquiler.

¿Qué pasará después de que se termine esta ayuda?

Los propietarios han mostrado interés en el programa, dijo Leah Holdren, especialista en comunicaciones del condado de Wake.

“Entendemos que este programa no los completará”, dijo. “Sin embargo, ayudará a los propietarios a recibir algunos ingresos ahora, en lugar de esperar hasta enero, cuando finaliza la moratoria. Es importante tener en cuenta que el fin de la moratoria no garantiza que cobrarán parte del alquiler adeudado, solo les daría la oportunidad de desalojar, lo que también les costará los honorarios de presentación y representación en la corte “.

Josie Eatmon, directora ejecutiva de Triangle Apartment Association, calificó el programa como un “paso en la dirección correcta”.

“Este arreglo no funcionará para todos los propietarios, quienes seguirán siendo responsables de las hipotecas, los servicios públicos y las cargas de impuestos sobre la propiedad sin descuentos”, dijo. “La conclusión es que estamos agradecidos con los comisionados de nuestro condado que han intensificado la creación de este programa, pero también mantenemos la esperanza de que el gobierno federal finalmente intervenga para proporcionar los recursos necesarios para un programa de asistencia de alquiler más sólido”.