Un recluso murió tras brutal pelea dentro de una cárcel en Carolina del Sur

Una trifulca dentro de las instalaciones de una cárcel de Carolina del Sur provocó una fatal tragedia con la muerte de un preso.

El recluso de la prisión de Lee CI perdió la vida el miércoles 27 de enero a causa de las heridas que recibió durante una pelea con otros presos.

Así lo revelaron funcionarios penitenciarios a través de una publicación divulgada en redes sociales.

Jamin Jamal Anderson de 32 años de edad y originario de Charleston fue quien murió después de la pelea.

WACH-TV informó primero sobre la campal dentro de la Institución Correccional Lee en Bishopville.

An inmate at Lee CI died in a local hospital today after receiving injuries in a fight with other inmates. Lee County Coroner Larry Logan identified the man as 32-year-old Jamin Anderson. SCDC and SLED are investigating, and an autopsy will be performed: https://t.co/mtKfHSbHE1

— SC Dept. Corrections (@SCDCNews) January 28, 2021