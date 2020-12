Un sujeto confesó haber violado y asesinado a una niña 40 años atrás

Una auténtica historia de terror salió a la luz 40 años después de haber estremecido a Carolina del Norte.

Un hombre radicado en el estado se declaró culpable de un delito ocurrido en ese entonces.

Los cargos que confesó fueron los de violación y asesinato en 1980 de una niña de 14 años.

El Winston-Salem Journal informó que Robert James Adkins se declaró culpable en el Tribunal Superior del condado de Surry.

Los cargos que enfrenta por violar y matar a la niña

Asesinato en segundo grado y violación en segundo grado son los cargos que de inicio se contemplaron.

La niña que murió tenía el nombre de Ronda Blaylock.

Se trataba de una estudiante de noveno grado en Atkins High School en Winston-Salem.

Adkins, de 64 años, del condado de Surry, fue sentenciado por la jueza del Tribunal Superior Angela Puckett.

Enfrentará entre 21 y 25 años, respectivamente, de prisión por cada uno de los cargos de violación y asesinato.

Los documentos judiciales dicen que cumplirá ambas sentencias al mismo tiempo.

El Winston-Salem Journal dijo que intentó contactar al abogado de Adkins, Stephen Ball, sin mayor éxito.

Familia de la niña, en desacuerdo

Kevin Thomas, primo hermano de Ronda Blaylock, dijo al periódico que él y su familia no están satisfechos con el acuerdo de culpabilidad.

Dijo que Adkins debería haber sido juzgado por cargos de asesinato en primer grado y violación en primer grado y sentenciado a cadena perpetua.

“Solo esperamos, considerando todo, que muera en prisión”, dijo Thomas al citado medio.

“No teníamos nada que decir al respecto. Todo lo que podemos hacer es aceptarlo”.