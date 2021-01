Un sujeto originario de Carolina del Sur enfrenta cargos federales por su papel en la insurrección del Capitolio del 6 de enero.

Así lo dio a conocer una denuncia federal recientemente publicada.

Los registros de la corte federal muestran que el hombre llamado Andrew Hatley está acusado de ingresar o permanecer en un edificio restringido.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Además de participar con conducta desordenada en Capitol Grounds, conducta desordenada o disruptiva en los edificios o terrenos del Capitolio y desfilar o manifestarse en el edificio.

La denuncia surgió gracias a que se identificó a Hatley a través de una selfie.

La foto fue tomada frente a una estatua de John Caldwell Calhoun, un exmiembro del Congreso de Carolina del Sur que apoyó ferozmente la esclavitud, según la Universidad de Clemson.

Pesquisa en redes sociales llevó a identificar al acusado

Según los investigadores, otra imagen muestra a Hatley en un lugar separado con un respirador verde.

Los registros de la corte federal muestran que un testigo compartió una pista a las 4:18 de la tarde del 6 de enero identificando a Hatley.

“(El testigo) declaró que Hatley había conducido desde su residencia en Carolina del Sur el 5 de enero de 2020”, dice la denuncia.

“En un Ford Mustang rojo, modelo de principios de la década de 2000, para asistir a las protestas por las elecciones”, insiste.

Los agentes federales dijeron que emparejaron un sombrero usado por Hatley en una foto de Facebook con otra al interior del lugar.

El acusado dijo no haber acudido al Capitolio

Una publicación de Facebook del perfil de Hatley abordó lo que dijo que era “información falsa” sobre él en el recinto.

“Me ha llamado la atención que había alguien que se parece a mí en el Capitolio“, decía la publicación.

“Me gustaría dejar las cosas claras. No tengo ese tipo de motivación por las causas perdidas”, insistía.

“Simplemente ya no me importa lo suficiente, ciertamente no lo suficiente por todo eso”, decía.

Pero los registros judiciales muestran que los agentes también usaron datos de aplicaciones de teléfonos celulares para confirmar que Hatley estaba en el Capitolio de los Estados Unidos durante la insurrección.

Es la primera persona de las Carolinas en enfrentar públicamente cargos federales en relación con el ataque a Washington.