Un incidente de allanamiento de morada salió mal el lunes por la noche.

El suceso se convirtió en un enfrentamiento policial de siete horas que terminó el martes al amanecer, según contó la policía de Charlotte-Mecklenburg.

Los investigadores dicen que un sospechoso estaba atrincherado en una casa al este de Charlotte.

Y finalmente se entregó a la policía alrededor de las 6:45 de la mañana, según un comunicado de prensa.

Aún no se ha revelado la identidad del sospechoso.

Los investigadores dicen que el incidente comenzó alrededor de las 11:45 de la noche, cuando la policía respondió a una llamada de allanamiento de morada cerca de la cuadra 7200 de Raj Court.

Todo ocurrió en un sitio dentro de un callejón sin salida residencial al norte de la intersección de East W.T. Harris Boulevard y Albemarle Road.

