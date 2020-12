Un tiroteo dejó un herido y autos perforados en el suroeste de Charlotte

Una persona fue llevada al hospital después de que alguien abrió fuego este lunes 7 de diciembre por la mañana en el suroeste de Charlotte.

La policía dijo que el tiroteo alcanzó un camión de bomberos y otros dos vehículos.

Los disparos sonaron alrededor de las 9:20 de la mañana cerca de una tienda 7-Eleven a un costado de la intersección de Clanton Road y Barringer Drive.

Las autoridades indicaron que las balas alcanzaron un camión de bomberos, pero ningún bombero de CFD resultó herido.

Una persona en uno de los otros vehículos que fueron alcanzados por disparos, un Jeep Cherokee, tuvo que ser trasladado al hospital.

El lesionado llegó al hospital con una herida de bala, pero la policía aseguró que sobreviviría.

Los oficiales también dijeron que nadie en el tercer vehículo que fue baleado resultó herido.

One of the vehicles shot into this morning in West Charlotte is this Jeep. Police are looking for the suspect.

We’ll keep you updated on their search, but again; police say the suspect may have been targeting someone in particular and wasn’t shooting at random. @wsoctv pic.twitter.com/mPs0IBWoJW

— Blaine Tolison (@BTolisonWSOC9) December 7, 2020