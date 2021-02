Un tuit de Rihanna encendió una polémica en India

Un tuit publicado por la cantante Rihanna ha desencadenado una ola de reacciones que incluso involucran al mismo gobierno de India.

La cantante publicó un tuit el 2 de febrero donde llamaba la atención sobre las protestas de agricultores en Nueva Delhi, capital de India.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021