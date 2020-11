Una pareja de Carolina del Norte jugó la lotería con el mismo número durante 26 años hasta que finalmente lograron quedarse con el premio mayor.

Terry Coggeshall, un residente de Durham, usó los números de la suerte de su esposa para ganar un premio mayor de 366,673 dólares.

Así lo informó la Lotería de Educación de Carolina del Norte en un comunicado de prensa en el que presumió el emotivo momento de sus usuarios.

“Nunca pensamos que obtendríamos todo eso”, dijo Coggeshall.

“No puedo esperar a ver el rostro de mi esposa cuando mire el cheque”, abundó.

