Una persona muere en incendio intencional en Charlotte

Las autoridades locales informaron que una persona murió en un incendio que se inició de manera intencional, durante la noche del domingo 28 de febrero en el oeste de Charlotte.

El Departamento de Bomberos de Charlotte (CFD por su sigla en inglés) respondió a varias llamadas de auxilio relacionadas con un incendio residencial cerca de 2600 Westerwood Village Drive antes de las 6:00 a.m. del domingo 28 de febrero, donde dijeron que una persona murió.

Los bomberos llegaron al lugar y entraron mientras trataban de apagar las llamas. Más tarde CFD confirmó que un bombero fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica por lesiones que no ponen en peligro la vida.

Una investigación inicial de las autoridades determinó que el incendio se inició de manera intencional. Se informó una estimación de alrededor de $63,000 en daños.

Una vez controlado el flagelo, se contactó a los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) cuyos oficiales respondieron a la escena y confirmaron que se encuentra activa una investigación activa.

Structure Fire; 2600 Block Westerwood Village Dr; 1 story residential with smoke & fire showing; 1 fatality; Station 21’s area; fire is under investigation pic.twitter.com/ErFO2Rdzny

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) February 28, 2021