Todas las niñas quieren ser princesas, así como una pequeña de 5 años que vivió la magia de una sesión de fotos temática interpretando a las favoritas de Disney.

El lente de la cámara de la fotógrafa Ashley Richer se preparó para regalarle sonrisas a Arianna. Una niña que olvidó el drama de su enfermedad vestida de las princesas Elsa, Blancanieves, Mérida y Bella.

Se trata de un hermoso regalo de la artista hacia pequeños que batallan contra el cáncer. La donación de sus fotos las hace desde el año 2018, cuando la mejor amiga de su hijo perdió esa lucha con menos de dos años de edad.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Las fotos mágicas fueron agradecidas por Ryan Taft, padre de la pequeña. Relató para PEOPLE que él realizó un verdadero sueño al ver la sonrisa de su hija vestida como sus princesas de Disney favoritas para la sesión de fotos única en la vida.

“Verla vestida como su princesa mágica favorita y todas las demás es simplemente increíble. Miro las fotos y sé que es Ari, sé que es mi hija, pero, literalmente, parece que podría protagonizar su propia película, que es súper especial y sorprendente”.

A la pequeña princesa le detectaron una forma avanzada de cáncer de riñón a principios de este año. Le quitaron el tumor tras extirparle el riñón, pero ella todavía tiene cáncer en el otro riñón, pulmones, hígado, ganglios linfáticos.

Arianna seguirá su quimioterapia, pero no pierde sus fuerzas y así lo enfatiza su padre. “Escuchas el cáncer y piensas en todas las cosas malas que se asocian con él, pero … ella no ha permitido que un solo día sea difícil. No puedes mirarla y ver por lo que está pasando y no alimentarte de esa fuerza”, relató.