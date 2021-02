UNC aborda las preocupaciones después de que un estudiante denunció acoso racial en Zoom

La Facultad de Derecho de UNC-Chapel Hill está abordando las preocupaciones después de que un estudiante informará sobre acoso racial en clase en Zoom.

Acoso racial en clase en Zoom

El 14 de enero, los estudiantes de una clase de derecho de primer año estaban discutiendo el colonialismo durante una sesión sobre Zoom. Utilizando la función de chat, debatieron la historia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidas las acciones violentas de los colonizadores europeos y las guerras tribales entre los nativos.

En un momento, un estudiante blanco afirmó que la gente vive con cierto grado de privilegio en Estados Unidos debido a la conquista europea.

Zachary Boyce, quien se identifica como afro-indígena, cuestionó ese dicho: ¿Vivo en un privilegio? Cuéntame más sobre mi privilegio.

Eres un estadounidense que asiste a una facultad de derecho de élite en el siglo XXI. Si está buscando una buena causa, siempre puede viajar a Camerún y luchar contra los colonizadores allí, escribió el otro estudiante, según una transcripción escrita del chat de Zoom proporcionada por Boyce.

Otro estudiante intervino para decir que, si bien pueden estar en desacuerdo, los estudiantes deben ser respetuosos entre sí.

Boyce respondió diciendo: ¿Me acabas de decir que vuelva a África?

El estudiante blanco respondió ¿Qué? Amigo, ¿qué estás diciendo? y luego continuó explicando su punto de que si quieres luchar contra la colonización, ahora están ocurriendo guerras civiles reales entre nativos y colonizadores (como en Camerún).

Después de algunos intercambios más, Boyce le dijo al otro estudiante: Tú punto es racista.

El otro estudiante le pidió a Boyce que se explicara y fue entonces cuando el profesor intervino y básicamente terminó la conversación de chat.

Sentí vergüenza. Me sentí deshumanizado, dijo Boyce al News & Observer. Sentí que Carolina Law no es un lugar que quiera fomentar de manera segura el desarrollo profesional y personal de los estudiantes negros y de color.

Disminución de la preocupación de los estudiantes

Boyce informó del incidente a los administradores y habló con varios miembros del personal de UNC con la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Cumplimiento sobre lo que sucedió como parte de una posible investigación.

Más de un mes después, Boyce dijo que no ha escuchado una actualización sobre la decisión de iniciar una investigación formal. El proceso ha sido “inútil” y él y el otro estudiante todavía toman clases en línea juntos todas las semanas, dijo Boyce.

Tengo que llegar a clase y hablar frente a él y fingir que no estoy ansioso o asustado, en mi propia casa mientras estoy aprendiendo, que algo así no me volverá a pasar, dijo Boyce.

No quiere una disculpa o que el otro estudiante sea expulsado de la facultad de derecho. Quiere que la facultad de derecho implemente un sistema de calificación de aprobado/reprobado inmediato y retroactivo para el otoño pasado y este semestre de primavera. Boyce dijo que eso ayudaría a nivelar el campo de juego para los estudiantes de color.

La Facultad de Derecho de la UNC aborda las preocupaciones

En una carta a la comunidad de la facultad de derecho enviada el viernes por la noche, Martin Brinkley, decano de la Facultad de Derecho de la UNC-Chapel Hill reconoció el incidente.

Dijo que el profesor y la administración están “abordando la situación” con las personas involucradas. También dijo que la administración de la Facultad de Derecho no puede revelar información completa sobre las medidas que se han tomado y se están tomando, citando la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia.

Brinkley describió cómo él y otros han estado teniendo conversaciones dolorosas y esperadas desde hace mucho tiempo sobre el racismo estructural y sistémico en nuestra nación, en este campus y en esta facultad de derecho.

Muchas de las raíces del racismo estructural se pueden encontrar en acuerdos legales diseñados para perpetuar el poder blanco y oprimir a las personas de color, Brinkley escribió.

Brinkley dijo que los estudiantes de derecho, la facultad y el personal deben dar un paso al frente para enfrentar esa historia en el aula.

