UNC Asheville ocupa el séptimo lugar en la nación entre las universidades públicas de artes liberales en el nuevo artículo de U.S. News and World Report “2021 U.S. News Mejores Universidades.”

La universidad comparte ese séptimo lugar con la Universidad de Minnesota Morris.

UNC Asheville ha sido históricamente altamente calificado por U.S. News. El año pasado, la Universidad quedó empatada en el octavo lugar a nivel nacional en la categoría de Artes Liberales Públicas.

U.S. News explicó que el 80% de la clasificación de una escuela en la categoría Nacional de Artes Liberales se basa en una fórmula que utiliza medidas de calidad académica, como

Tasas de graduación

Movilidad social

Información de la facultad

Y datos de admisión

El 20% restante de las clasificaciones se basa en la reputación académica. La reputación académica está determinada por una evaluación de los mejores académicos en las universidades.

Todos los ingredientes para una experiencia universitaria superior se encuentran en Asheville: sólidos académicos, profesores dedicados y una administración que continúa impulsando la excelencia, dijo “La guía Fiske para universidades 2021,” sobre la universidad.

La clasificación completa de las universidades está disponible en línea aquí.

