UNC-Chapel Hill da a conocer qué clases serán presenciales y en línea

Varios estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill descubrieron el 29 de junio que la mayoría de las clases en el otoño serán en línea, al tiempo que la universidad pide que los estudiantes regresen al campus.

Los oficiales de UNC-Chapel Hill anunciaron en mayo que las clases tendrán formatos diferentes: clases presenciales, solo en línea, o una combinación de los dos.

Los estudiantes descubrieron el estado de sus clases en sus propias cuentas en línea, las cuales muestran el horario de cada estudiante. Según varios estudiantes, será difícil tomar clases en línea, especialmente clases de ciencias y matemáticas.

¿Entonces me estás diciendo que estoy tomando química, laboratorio, anatomía y genética en línea? Adiós al (grado) pre-médico , compartió la estudiante Mayra Lisbet Pérez en las redes sociales.

— Mayra Lisbet (@mayralisbettt) June 30, 2020