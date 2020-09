El horizonte de Charlotte fue iluminada el 14 de septiembre para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana, que comienza oficialmente del martes 15 de septiembre al jueves 15 de octubre .

Bank of America fue unos, entre otros, que encendió las luces de sus edificios para celebrar la cultura latina y el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

El Mes de la Herencia Hispana reconoce y celebra la cultura y la herencia latinas, así como las contribuciones que los hispanos estadounidenses han hecho a la nación.

Tomorrow kicks off #HispanicHeritageMonth and we are celebrating the generations of Hispanic-Latino Americans who have made remarkable contributions to our company, communities and Nation. Our BofA Tower in #CLT is lit purple and teal to honor. pic.twitter.com/GbN1wftlFR

— Andrea Smith (@AndreaSmithCLT) September 15, 2020