Un par de explosiones sacudieron Beirut, la capital libanesa, causando al menos 50 personas fallecidas y unas 2,700 resultaron heridas. El ministro de Salud, Hamad Hasán, advirtió que las explosiones en Beirut han dejado un “alto número” de víctimas.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A large explosion rocked Beirut, injuring many people as glass shattered and balconies collapsed from the impact https://t.co/xH1q1gtlco pic.twitter.com/t5XPj8CkA0

— Reuters (@Reuters) August 4, 2020