Urnas ilegales en California eran del partido republicano

El Partido Republicano admitió el 12 de octubre que urnas ilegales distribuidas en algunos condados de California eran suyas.

El secretario de Estado de California, Alex Padilla, y el fiscal general de la entidad, Xavier Becerra, enviaron una orden al Partido Republicano de California para el retiro de estas urnas ilegales.

Engañar a los votantes está mal, independientemente de quién lo haga declaró Padilla al respecto.

Unofficial Ballot Drop Box Appears In Front Of Baptist Church In Castaic – CBS Los Angeles https://t.co/F6y2Oy646Q — Jake Tapper (@jaketapper) October 11, 2020

Al menos 12 urnas ilegales se distribuyeron en los condados de Fresno, Los Ángeles y Orange. Asimismo, distintos usuarios en redes sociales se encargaron de difundir mensajes que invitaban a votar en esas urnas. Incluso, se publicaron avisos en la calle que llamaban a votar en ellas, como lo muestran las pruebas compartidas por Padilla y Becerra.

Todavía se están realizando investigaciones para saber si hay más de estas urnas ilegales en el estado.

Los partidos políticos y las campañas pueden participar en los esfuerzos para estimular el voto, pero no pueden violar la ley estatal. Los buzones de entrega no oficiales y no autorizados en cuestión violan la ley estatal y ponen en peligro la seguridad de las boletas de los votantes , señaló el secretario de Estado de California.

Órdenes y advertencia

Padilla emitió un memorándum para informar a los registradores de los condados que las urnas son ilegales y ordenó que las papeletas deben ser enviadas por correo o llevadas a los centros de votación oficiales.

Además, la oficina de Padilla envió cartas a los distintos partidos políticos que hacen vida en California para recordar las reglas electorales, así como los delitos.