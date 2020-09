El número uno de mundo, Novak Djokovic fue descalificado en los octavos de final del US Open tras dar accidentalmente un pelotazo a una jueza de línea.

Fue un fulminante final para el empeño de Djokovic de conquistar un 18vo título de Grand Slam y a su arranque 26-0 en la temporada.

Djokovic acababa de perder un juego ante su rival, el español Pablo Carreño Busta, para quedar abajo 6-5 en el primer set.

Cuando se encaminaba para el cambio de lado, el astro serbio azotó la pelota detrás suyo. Djokovic dio el pelotazo accidentalmente a la jueza, que se desplomó de rodillas en el fondo de la pista.

