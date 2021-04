Una veterinaria chilena admitió que aplicó una vacuna inmunizante para perros a varias personas y a ella misma contra el COVID-19.

Este anuncio hizo que otros veterinarios revelaran usos similares. Un segundo médico dijo a las autoridades que sólo se vacunó a sí mismo.

Sin embargo, las investigaciones posteriores permiten a las autoridades estimar que los inoculados superarían los 70.

La vacuna veterinaria se comenzó a administrar en Chile cuando el país aún no había recibido las vacunas contra el coronavirus.

Roxana Díaz, subsecretaria de Salud de Antofagasta, dijo a la prensa que supo del hecho luego de que personal de la clínica veterinaria propiedad de María Fernanda Muñoz denunció que no respetaba las normas sanitarias.

Llegamos al local y al ver al personal sin mascarilla le consultamos y ellos dicen que fueron vacunados por la veterinaria (Muñoz) contra el COVID-19, cuando todavía no teníamos la vacuna”.

Muñoz admitió que se vacunó a sí misma, así como a su secretaria, al esposo y a los dos hijos del matrimonio.

El fármaco administrado es un inmunizante llamado óctuple. Se usa para proteger a los perros contra ocho enfermedades.

Un testigo declaró en la investigación que la veterinaria “dijo que vacunó entre 70 a 75 personas y le restaban 90 dosis más. Que (los) pacientes no presentaban síntomas y hasta me la ofreció”. Sin embargo, en las declaraciones Muños negó proporcionar vacunas a otras personas.

La veterinaria aseguró además que el fármaco es seguro:

Si es tan mala la vacuna a mí no me hizo nada. ¿Por qué no viene el Seremi de Salud (la autoridad regional) y prueba si mi sangre tiene anticuerpos?”.