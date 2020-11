La medida de usar mascarilla no es nueva, pero las personas se habían relajado ampliando las causas de la oleada de COVID-19 en California.

Ahora, las autoridades están estableciendo la medida como una norma obligatoria, a fin de minimizar las posibilidad de contagios. Y es que California está en una etapa desatada del virus, lo que exige emplear todas las medidas que puedan ayudar a reducir el riesgo.

California alcanzó el millón de casos COVID-19, siendo apenas el segundo estado en contabilizar esa cifra. Texas fue el primero apenas unos días antes. Diariamente, California está sumando alrededor de 9,000 casos de coronavirus.

Por otro lado, el número de las hospitalizaciones han aumentado casi 50% en dos semanas, por lo que han establecido el llamado medidas de emergencia para detener la rápida propagación del virus. El gobernador, Gavin Newsom, enfatizó en la necesidad de usar mascarilla en todos los lugares y en cualquier situación, salvo pocas excepciones.

REMINDER: CA, you are now REQUIRED to wear a mask in public spaces.

We’re seeing too many people with faces uncovered. Wearing a face covering is critical for keeping people safe and healthy, keeping businesses open and getting people back to work.

Do your part. Wear your mask.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 19, 2020