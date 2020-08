La Encuesta Geológica de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) reportó un terremoto de magnitud 5.1 que ocurrió a las 8:07 de la mañana en Sparta, Carolina del Norte.

Fue el segundo de dos terremotos en esa región en las últimas 12 horas.

El primero fue un terremoto de 2.6 que sacudió a Sparta, se sintió alrededor de la 1:57 a.m. Estaba centrado a dos millas de Sparta, dijeron las autoridades.

Varias personas de Charlotte, Greensboro y el Triángulo mencionaron en las redes sociales que sintieron el temblor.

Anybody else just feel an #earthquake? Woke me up in Greensboro, NC.

— Tim Buckley (@TimBuckleyWX) August 9, 2020