Utah: agresor disparó a ojo de policía y podría ser latino

Dos agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Salt Lake, Utah, resultaron heridos el 10 de abril, uno de ellos con un disparo en el ojo.

La alguacil de Salt Lake, Rosie Rivera, informó que ambos agentes recibieron los disparos al enfrentarse con un hombre que merodeaba en las afueras de las instalaciones del edificio de la Oficina del Sheriff.

El otro agente recibió un disparo en la mejilla, mientras que el presunto agresor fue abatido durante el enfrentamiento ocurrido la mañana del 10 de abril.

El individuo que está involucrado está muerto, tiene aproximadamente 30 años, eso es solo una suposición porque no sabemos quién es aún. El equipo de protocolo está tratando de identificarlo pero ahora no estamos seguros. Él parece que posiblemente sea latino, pero eso no ha sido confirmado ni la edad,

detalló Rivera.