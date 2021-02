Vacuna COVID-19: ¿se la hizo muy rápido? ¿tiene un microchip?

Conforme avanza la pandemia más importante del último siglo, persisten las dudas en la comunidad latina sobre la seguridad, efectividad e incluso de las intenciones detrás de la vacuna contra el COVID-19.

La confusión es tan grande que, a nivel local, hay líderes latinos que dedican varias horas a promover mensajes en contra de las vacunas, argumentando intenciones obscuras detrás de ellas. A continuación una breve revisión de las principales inquietudes que han llegado a la sala de redacción de La Noticia:

¿Es peligroso que las vacunas COVID-19 se hayan aprobaron tan rápido?

Es verdad que las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron en un tiempo récord, comparadas con otras, pero hay una razón. Científicos, médicos y agencias gubernamentales de todo el planeta invirtieron una cantidad sin precedentes de recursos humanos, tecnológicos y económicos para desarrollarla de manera segura.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Los protocolos de seguridad se siguieron rigurosamente, con la única diferencia de que, gracias a la pandemia, muchas personas estuvieron dispuestas a participar en ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia de la vacuna. Más de 40,000 voluntarios participaron en el ensayo clínico de Pfizer-BioNTech, mientras que 30,000 lo hicieron en el de Moderna.

En el caso de la vacuna de Pfizer se comprobó un 95 % de eficacia para prevenir el COVID-19, mientras que la de Moderna llegó a un 94 %.

Varios paneles de expertos revisaron estos resultados y finalmente lo hizo la Oficina de Alimentos y Medicinas (FDA). Si usted se siente seguro comiendo un cereal o tomando una aspirina aprobada por la FDA, puede estar tranquilo con la vacuna contra el COVID-19.

¿Tiene la vacuna COVID-19 un microchip para rastrear a las personas?

Este rumor defendido apasionadamente por ciertos sectores conservadores, asegura que la vacuna contra el coronavirus contiene microchips que permitirán al gobierno y a las corporaciones vigilar a las personas.

Primero vale la pena destacar que la teoría del microchip no es nueva. En el año 2009 fue promovida por los mismo grupos conservadores, quienes aseguraban que si aprobaba la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA) u “Obamacare”, se colocarían estos microchips. Al final Obamacare se aprobó y nunca llegaron estos dispositivos.

No, la vacuna no tiene un microchip para rastrearlo, no existe este tipo de tecnología todavía, pero aún si la hubiera, reflexionemos por un momento. No hace falta tener un microchip para rastrearlo. En la era digital en la que estamos, si tiene un teléfono celular, si tiene Facebook, si paga con una tarjeta de crédito o débito, si declara impuestos, si tiene una computadora o una cuenta bancaria, o un vehículo, existen miles de maneras de rastrearlo si usted comete un delito, por ejemplo.

Finalmente cabe recordar a los grupos conservadores que defienden esta teoría, que fue justamente Donald Trump y Mike Pence (políticos ultraconservadores) quienes impulsaron esta vacuna.

En un video un doctor decía que no se pondría la vacuna ¿Por qué habría de mentir?

Un video en Youtube, un audio en WhatsApp, o una página de Internet no constituyen evidencia de nada. Pude hacer el experimento, busque un video o página con cualquier teoría descabellada y encontrará un grupo de defensores; desde los que creen que la Tierra es plana, o los que piensan que nuestro sol es artificial, o los que aseguran que estamos gobernados por una raza alienígena de lagartos (tristemente todo lo que acabo de mencionar existe en las redes).

Es natural el temor a los desconocido, pero es nuestra responsabilidad buscar evidencia concreta, no conjeturas. A la fecha decenas de miles de personas ya se han puesto la vacuna contra el COVID-19, muchas de ellas adultos mayores. Si estos valientes abuelitos y abuelitas pudieron, usted también puede protegerse y a su familia con la vacuna.