La vacuna de Pfizer se equiparó con la efectividad del fármaco de Moderna. Ahora con el 95% de efectividad la farmacéutica dice que solicitará la aprobación de emergencia.

Pfizer hace unos días anunció los primeros resultados de su vacuna desarrollada en conjunto con BioNTech. Allí, decía que la efectividad estaba por encima del 90% sin especificar. Ahora, sugieren que las inyecciones tienen un 95% de efectividad y que la vacuna protege a las personas mayores con mayor riesgo de morir por COVID-19.

Los análisis iniciales se hicieron basado en 94 pacientes. Ahora, lo actualizaron considerando el mínimo de 170 que les permitieran superar el hito de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA.

De los 170 pacientes, solo ocho infecciones ocurrieron en voluntarios que recibieron la vacuna real en lugar de una inyección simulada. Uno de esos ocho desarrolló una enfermedad grave, dijo la compañía.

La farmacéutica concluyó que su vacuna fue más del 94% efectiva en adultos mayores de 65 años. Sin embargo, no está clara la manera como determinó la efectividad en adultos mayores, con solo ocho infecciones en el grupo vacunado para analizar y sin desglose por edades de esas personas.

Carrera por aprobación de la vacuna

Luego de los resultados, Pfizer se prepara para solicitar formalmente a los reguladores estadounidenses que permitan el uso de emergencia de la vacuna.

Para fundamentar la posibilidad de aprobación de la vacuna, la compañía no reveló detalles de seguridad. No obstante, aseguró que no se han reportado efectos secundarios graves de la vacuna, y el problema más común es la fatiga después de la segunda dosis de la vacuna, que afecta aproximadamente al 4% de los participantes.