La PNC Arena abrió como la primera clínica de vacunación con cita previa en el condado de Wake, Carolina del Norte.

Su apertura es exclusiva para adultos mayores de 65 años.

Los trabajadores de la salud, el personal y los residentes de los centros de atención a largo plazo también pueden vacunarse.

No obstante, todos deben tener una cita previa.

El evento se lleva a cabo en el estacionamiento de 8,000 espacios de la arena el jueves y sábado, y las primeras citas comenzaron a las 10 de la mañana de hoy.

Ya se han llenado todos los espacios para citas para ambos días, pero se esperan más eventos en el lugar en las próximas semanas.

“Tenemos que seguir pidiendo paciencia a la gente“, dijo a WRAL Stacy Beard, gerente de comunicaciones externas del condado de Wake.

“El suministro es el gran limitante aquí”, lamentó.

El evento está dirigido en gran parte por el Departamento de Salud del condado de Wake y voluntarios.

Están incluidas enfermeras de Duke y UNC REX junto con trabajadores de la salud jubilados y gerentes que buscan ayudar en las líneas del frente.

Incluso el Departamento de Bomberos de Raleigh instaló una carpa para monitorear a las personas durante al menos 15 minutos después de recibir la vacuna.

Todas las dosis administradas en la clínica provienen de la asignación de vacunas de Wake County Public Health del estado.

