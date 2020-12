vacunas-contra-la-gripe-y-pruebas-covid-19-gratuitas-en-mecklenburg-el-viernes

El Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg ofrece vacunas contra la gripe (flu) gratuitas y pruebas COVID-19 el viernes 18 de diciembre, en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Departamento de Salud Southeast (249 Billingsley Rd., Charlotte, Carolina del Norte).

Acerca de las vacunas contra la gripe

No se requiere preinscripción para recibir vacunas contra la gripe, según el Departamento de Salud del Condado. No hay costo, y no se requiere seguro médico.

Tome en cuenta que este evento está proporcionando dosis estándar de vacunas contra la gripe. Para una vacuna de dosis alta o aerosol nasal FluMist, llame al 704-336-6500 para hacer una cita.

Acerca de las pruebas COVID-19

A medida que la propagación comunitaria de COVID-19 sigue creciendo, se recomienda hacerse la prueba si:

Tiene síntomas de COVID-19.

Tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19.

Es de mayor riesgo debido a la edad, otras condiciones de salud o entorno de trabajo.

Asistió recientemente a una reunión presencial, especialmente en la que no se siguió la pautas de seguridad del COVID-19.

Para tomar una prueba COVID-19 , no se requiere seguro y no habrá costo. A diferencia de la vacuna contra la gripe, se recomienda la preinscripción para un proceso más rápido. Inscríbase visitando el sitio web ¿Necesito la prueba COVID-19?

Para preguntas sobre la gripe o para obtener más información, visite el sitio web sobre la gripe de Mecklenburg. Para preguntas sobre COVID-19 visite el sitio web del coronavirus del condado o llame al 980-314-9400.