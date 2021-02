Vacunas COVID-19: cómo funciona, efectos secundarios ¿la puede recibir un indocumentado?

Atrium Health organizó un panel el jueves 4 de febrero con expertos locales en salud y líderes comunitarios, quienes despejaron algunas de las dudas que muchas personas tienen sobre las vacunas contra el COVID-19 .

¿Barrera cultural?

“Mi madre de 88 años se vacunó, pero no lo habría hecho si yo no le hubiera pedido que lo hiciera. Ella confía en mí, no solo como hija, sino también por la cultura e idioma”, dijo Astrid Chirinos, Directora Ejecutiva de Participación Comunitaria de YMCA de Greater Charlotte.

La latina compartió que existe desinformación y dudas en la comunidad latina, por eso es necesario crear espacios para que puedan estar en contacto con expertos y resolver sus inquietudes.

“En la comunidad latina, está claro que la vacuna es importante para la prevención y protección de las familias en nuestra comunidad. Sin embargo, no hay suficientes oportunidades para que escuchen a expertos sobre cuáles son los efectos de las vacunas, y no sólo en español, sino también en otros idiomas“, dijo Chirinos.

Además, resaltó que es esencial que las organizaciones proporcionen formularios y documentos bien traducidos para que la gente los latinos puedan entender el proceso y así lograr un nivel de confianza para avanzar.

¿Puede un indocumentado recibir la vacuna sin problemas?

Pese a que no se pide un número de Seguro Social como requisito para recibir la vacuna, Chirinos explicó que muchos inmigrantes le habían expresado temor al proceso de vacunación debido a su estatus legal en el país.

“Debido a que es una iniciativa gubernamental, tal vez no se sientan cómodos proporcionando mucha información, porque no saben a dónde va ir y cómo podría afectarlos. Por lo tanto, es importante enfocarse en construir confianza”, agregó Chirinos.

Atrium Health confirmó que no se comparte el estatus migratorio de quienes reciban la vacuna, solamente registran información demográfica para un estudio posterior.

La fe y la ciencia son compatibles

Atrium Health se ha asociado con varias iglesias en el área de Charlotte para llegar a las comunidades vulnerables, pero los panelistas compartieron que todavía queda mucho trabajo por hacer.

“Una de las cosas que podemos hacer es ayudar a las personas de fe a entender que la ciencia es parte de lo que significa ser una persona de fe. No hay nada malo en tener fe y creer en la ciencia”, dijo el reverendo Ricky Woods de First Baptist Church West, socio de Atrium Health.

¿Qué hay en la vacuna contra el COVID-19?

La Dra. Catherine Passaretti, experta en enfermedades infecciosas de Atrium Health, explicó cómo funciona la vacuna.

“Esta vacuna contiene una sustancia proteica llamada ARN”, dijo. Cuando el cuerpo recibe una inyección, entra en las células este ARN y hace que las células produzcan proteínas que se parecen a las que se ven en la superficie del virus. Las proteínas estimulan el sistema inmunológico para reaccionar a ellas, preparando el cuerpo para estar listo si es que el COVID-19 llegara a venir.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Sin embargo, los miembros de la comunidad todavía tienen dudas sobre los posibles efectos secundarios porque no están familiarizados con el proceso de vacunación, dijeron los panelistas.

La Dra. Passaretti explicó que la mayoría de las personas sienten efectos secundarios leves después de recibir su primera dosis de la vacuna. Estos efectos incluyen dolor en el sitio de la inyección, y en casos muy raros, reacciones alérgicas.

Algunas personas en el rango de edad de 25 a 55 años ven efectos secundarios más notables después de la segunda dosis, incluyendo náuseas, dolores de cabeza y cansancio.

“Las personas más jóvenes en el rango de edad de 25 a 55 cuyos sistemas inmunitarios son más robustos pueden sentir efectos un poco más fuertes con la segunda dosis. Es una señal de que su sistema inmunitario está trabajando duro y haciendo un buen trabajo. Sólo prepárate para eso. No es algo malo. Por lo general, se resuelve en 48 horas”, aseguró la Dra. Passaretti.

Advirtió que las mujeres embarazadas fueron excluidas de los ensayos clínicos, razón por la cual las vacunas contra el COVID-19 no son recomendadas para las mujeres embarazadas.

En los estudios se incluyeron personas de todas las razas y etnias, incluidas las que tenían diabetes, estaban con sobrepeso y otras enfermedades crónicas, y todavía informaron sobre la eficiencia en la vacuna.

¿Y después de la vacuna?

La Dra. Passaretti explicó que todavía no está claro el papel que desempeñan las personas vacunadas en la propagación del coronavirus, razón por la cual seguir las normas de seguridad contra el COVID-19 es esencial, hasta que la ciencia entienda mejor este tema.

“Las vacunas contra el COVID-19 usan el propio sistema inmunológico del cuerpo para ayudar a combatir la infección viral, pero no impide que usted se exponga. Las personas todavía pueden respirar en las partículas COVID-19. La vacuna simplemente ayuda a disminuir los síntomas“, dijo la Dra. Passaretti.

¿Cuándo me puedo vacunar?

Hasta ahora, la mayoría de quienes han recibido la vacuna en Carolina del Norte son anglosajones, con un 81 % a nivel estatal y un 74 % en Mecklenburg, a lo que la directora de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, Gibbie Harris, dijo que “no es sorprendente por varias razones”. Entre ellas que actualmente se está vacunando a mayores de 65 años y la comunidad latina en Mecklenburg es relativamente joven.

“La buena noticia es que ahora tenemos los datos (de la vacuna por etnia), así que estamos en el proceso de analizar esos datos ahora. Pero eso nos ayudará a aprender dónde viven en el condado las personas que se vacunan, para que podamos dirigir nuestros esfuerzos mejor de lo que hemos podido hacer hasta este punto”, dijo Harris el jueves 4 de febrero.

Una vez que el estado comience a vacunar al Grupo 3, es decir trabajadores esenciales de primera línea, los panelistas aseguraron que muchas más minorías, incluyendo latinos, tendrán la oportunidad de ser vacunados, ya que constituyen una porción más grande de los que califican.